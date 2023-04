Piano antenne, Marziali "Al lavoro per trovare una soluzione"

Il sindaco Meri Marziali interviene in merito al Piano Rete per l’istallazione di antenne di impianti radioelettrici. "Conosciamo la problematica della carente copertura per il funzionamento della telefonia mobile in alcune aree del centro storico – dice Marziali – ma la stessa problematica non può essere affrontata in modo semplicistico, tantomeno con interventi lesivi della salute della popolazione e dell’ambiente. Si tratta di un servizio di pubblica utilità ma fortemente impattante, che deve essere effettuato in modo da non compromettere le valenze del territorio comunale sia dal punto di vista estetico che mantenendo l’equilibrio dell’assetto urbanistico". Il sindaco informa che sono stati promossi diversi incontri con società operanti nel settore. "Ma le stesse non hanno ancora fornito proposte fattibili – spiega Marziali –. Ricordo che il potere di realizzare gli interventi è posto unicamente in capo a società preposte, mentre il Comune deve attuare gli adempimenti per assicurare la tutela ambientale e sanitaria della popolazione. Il Comune è in attesa di valutare idonei investimenti da parte delle società".