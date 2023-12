Piano casa, solo una richiesta arrivata finora

Piano Casa, la maggioranza aveva parlato di "professionisti del territorio e dirigenti che hanno il polso della situazione". I consiglieri di minoranza, Nazareno Franchellucci e Paolo Petrini, erano stati contrari a una modifica ritenuta inopportuna a poco più di 60 giorni dalla scadenza del Piano Casa, parlando di un provvedimento fatto ‘ad personam’. Ebbene, fino a Natale, di richieste ne risulta pervenuta solo una e, al momento, l’unico intervento riguarda la ristrutturazione di un fabbricato lungo la Statale, attraverso demolizione e ricostruzione. Se è già ghiotta, dal punto di vista politico, la considerazione su una risposta così esigua a quello che era stato fatto passare come un bisogno diffuso, lo è di più il fatto che tra i progettisti figuri un congiunto del primo cittadino. Nulla di anomalo o illegittimo, certo, ma è inevitabile la chiosa politica che la minoranza si prepara a dare, anche rifacendosi alle parole di Ciarpella: "Il fatto che si sia deciso di portare questo punto all’ordine del giorno, esula nella maniera più assoluta da qualsiasi attività particolare. Non c’è nessuna attività che persegue questa amministrazione come adombrato dalla minoranza, non c’è nessun conflitto d’interesse, né da parte mia né di altri della maggioranza per cui respingiamo nella maniera più ferma e assoluta ogni allusione". m.c.