Piano della mobilità dolce: "Da collegare tutti i pezzi"

"Piano generale della mobilità ciclistica urbana ed extraurbana". E’ il tema della conferenza stampa tenuta ieri dal sindaco, Valerio Vesprini, l’assessore alla viabilità, Marco Tombolini, e l’ingegnere progettista Massimo Conti: "Uno dei maggiori difetti di Porto San Giorgio – le parole del primo cittadino – è che vi si sia sempre operato per step, per stralci, data la mancanza di un’idea della città e quindi di progettualità. Tra l’altro in amministrazione abbiamo preso come metodo l’elaborazione di progetti così da averli pronti ad intercettare eventuali finanziamenti statali o regionali. Al piano della mobilità dolce faremo seguire quello del traffico, partendo dall’individuazione di nuovi parcheggi". Per l’assessore Tombolini: "Sicurezza, mobilità dolce, piste ciclabili e snellimento del traffico veicolare sono tra gli obiettivi primari del nostro programma amministrativo". All’illustrazione del progetto d’obbligo naturalmente l’ingegnere Conti, il quale ha ringraziato il comandante della polizia locale, Giovanni Paris, e il dirigente comunale Stefano Postacchini per la collaborazione da loro prestata nella stesura del piano. L’ingegnere Conti ha poi spiegato che non è stato affatto facile intervenire sul tessuto urbanistico di Porto San Giorgio, fatto presente che il punto di partenza del suo lavoro è stata la sicurezza e sottolineato che pedalare in una località di mare costituisce un’attrazione non di poco conto che l’amministrazione potrebbe sfruttare a livello di promozione turistica.

Ha quindi spiegato che tra i maggiori problemi da risolvere per un piano di mobilità ciclistica è il collegamento di tutte le ciclabili o frazioni di esse presenti in città. A Porto San Giorgio vi sono circa 9 km di piste tutte interrotte con rischi .per l’utenza costretta a scendere e attraversare a piedi la strada.

Oltre alle piste da collegare anche tutti gli attrattori, per lo più concentrati nel centro città, ma ve ne sono pure al porto e nel rione Castello. Tra gli attrattori vi sono i servizi come scuole, supermercati, edifici di pregio. Con gli aggiustamenti la rete ciclabile si triplica: "Il nostro obiettivo - precisa l’architetto Marica Leoni collaboratrice del progettista - era di collegare gli attrattori con una rete di ciclabili interconnesse". Da ultimo un discorso a parte è stato effettuato per via Gentili da sistemare e renderla sicura per ciclisti e pedoni, volendo attribuirle un ruolo di trait d’union tra il rione Castello e il mare.

Silvio Sebastiani