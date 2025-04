Piano della mobilità sostenibile: "Progetto Ztl in centro storico"

Fermo è una città dalla viabilità complessa, con diverse criticità e molte possibilità. Ne è convinto Nicola Pascucci, segretario della lista civica La città che vogliamo, che spiega: "Siamo in attesa della definizione del Pums (piano urbano mobilità sostenibile, ndr) cui sta lavorando l’assessora ai lavori pubblici Ingrid Luciani, che ringraziamo per l’importante impegno, per poter portare il nostro contributo. Tale piano dovrebbe prevedere l’ampliamento di zone pedonali e la progettazione di una zona a traffico limitato in centro storico, in favore di residenti, turisti e attività commerciali".

Secondo Pascucci però i temi da affrontare sono tanti e lo spunto arriva da diversi episodi di incidenti, in zone come Da qui, ci troviamo a fare diverse considerazioni, sollecitati anche dal recente sinistro la strada San Marco alle Paludi-Salette e ‘casette di Molini’. "Appena dopo l’insediamento del sindaco Calcinaro (giugno 2015, ndr), io con il collega consigliere Faggio, data l’estrema pericolosità dell’incrocio in zona ‘Molini’, chiedemmo una rotatoria ottenuta anche in seguito a un’importante raccolta firme. ‘La Città che Vogliamo’, è nuovamente a sollecitare l’amministrazione comunale e provinciale, dove siede il collega Bagalini in minoranza, perché si ridisegni la viabilità cittadina e provinciale per aumentare la sicurezza stradale. Il lavoro portato avanti sullo sviluppo di Molini-Campiglione e viabilità intorno al nascente ospedale, è solo l’inizio; quello sulla Lungotenna è atteso e vitale; bene le rotonde di Torre di Palme e San Marco lungo la SS16, ma non basta".

La conclusione di Pascucci: "Fermo ha visto il traffico crescere in maniera esponenziale e necessita di interventi urgenti e inderogabili: via Crollalanza; Santa Caterina; viale della Carriera; via Bellesi e via Salvo D’acquisto dove insistono le scuole; San Giuliano; via Respighi; provvedimenti per diminuire la velocità anche su strade a scorrimento come Girola e Paludi: tutor ben segnalati anziché dossi inefficaci che ostacolano i mezzi di soccorso. Il successo di pubblico dell’Ecoday a viale Trento, schiacciato tra scuole e stadio, esprime la chiara volontà del salto di qualità che la città è pronta a fare; così pure l’apprezzamento del ponte ciclopedonale di Marina Palmense, della piazza e piazzale Azzolino liberati dalle auto. Raccogliendo il sentimento dei cittadini, ‘La Città che Vogliamo’ stimola quindi amministrazione comunale e provinciale a un tavolo urgente di progettazione territoriale coinvolgendo anche Steat e trasporto pubblico".