Piano delle alienazioni. C’è il rebus dell’ex Silos

Di opere da realizzare ex novo o da riqualificare Porto San Giorgio ne ha parecchie e le amministrazioni che si susseguono non di rado le finanziano solo pro forma con le alienazioni di beni immobili. La questione emerge con dall’esame del piano delle alienazioni approvato questi giorni dalla giunta. Il valore complessivo delle proprietà da alienare nel 2024 è stato valutato 2.002.267,27 euro. Si dirà: niente non è. Soltanto che in quella cifra ci sono 1.700.000 euro che è il prezzo di vendita stabilito per l’ex silos. Ed è risaputo che la vendita di tale immobile si è rivelata un’impressa impossibile. Numerose le aste, effettuate anche online, andate deserte pur diminuendo in 2, 3 occasioni il prezzo base. Certo è che quella struttura non può restare all’infinito nelle condizioni di abbandono e degrado in cui versa già da tanti anni, per cui bisogna pensare ad una qualche soluzione, tentando ancora di venderla oppure adibendola a qualche uso magari a carattere sociale. Ma vediamo nel piano delle alienazioni che cosa mette in vendita l’amministrazione nel 2024n e a quale prezzo: ex silos 1.700.000 euro; autorimessa via Collina 70.000 ;strada vicinale via Santa Vittoria 5.040 euro; relitto stradale, via del Rosario 22.727,27; trasformazione in diritto di superficie tre abitazioni in zona Peep per 10.000 euro ciascuna a Pian della Noce; Pip via Morgagni 15.000 euro; area di risulta zona sud 53.000 euro; relitti stradali tra le vie Cattaneo e della Repubblica 6.000 euro; lotto edificabile via Vanvitelli 100.000 euro.