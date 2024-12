Piano di emergenza. C’è un’esercitazione

Esercitazione al Piano di emergenza organizzato dai Vigili del fuoco alla Pegas. Si terrà l’11 dicembre alle ore 7,30. L’amministrazione comunale informa la popolazione residente nel territorio comunale di Porto San Giorgi che mercoledì 11 dicembre prossimo con inizio alle ore 7,30 verrà eseguita una prova del piano di emergenza esterno presso lo stabilimento industriale della ditta Pegas (via Medi al civico 2, zona sud) con la partecipazione dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Fermo. La prova è prevista nel Piano di sicurezza dell’azienda e prevede la semplice simulazione dell’intervento di emergenza. Si chiarisce e si richiede pertanto di non allarmarsi e soprattutto di non allertare gli organi istituzionali (Amministrazione comunale, Forze di pubblica sicurezza o altro) in quanto le stesse sono già informate dell’evento. La Protezione Civile attiverà nella stessa mattinata il servizio di allarme pubblico tramite telefonia mobile di informazione alla popolazione limitrofa previsto in queste occasioni, denominato It-Alert". Da ieri, sabato 30 novembre i gruppi comunali di Fermo e di Porto San Giorgio sotto l’egida della Prefettura di Fermo, hanno avviato la distribuzione di un opuscolo informativo sulla gestione del rischio industriale nelle zone maggiormente interessate.