Piano neve: i comuni sono pronti

I comuni dell’entroterra Fermano hanno tutti attivato il Piano neve, salvo precipitazioni eccezionali la situazione sarà gestita garantendo la viabilità e la sicurezza. Temperature in calo e possibili nevicate sono previste per questa settimana e le amministrazione si preparano all’inverno. "Abbiamo già rinnovato le convenzioni con le ditte privare per garantire la pulizia delle strade in caso di neve – spiega il sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli – il territorio comunale come predisposto dal Piano neve è stato diviso in otto. Inoltre anche i volontari della Protezioni civile daranno il loro eventuale contributo".

"La neve per noi è un elemento naturale – dichiara il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni – questa mattina (ieri, ndr) si è tenuto il briefing con i dipendenti comunali, ditte e volontari della Protezione civile, tutti sanno cosa devono fare e anche le famiglie sono attrezzate. Se non supereremo il metro di neve saremo in grado di gestirla in autonomia".

I sindaci dell’area montana hanno giù tutti attivato il Piano neve e se non ci saranno condizioni eccezionali non si prevedono criticità. "Abbiamo rinnovato le convenzioni e suddiviso il territorio in diverse aree – spiega l’assessore di Montegiorgio Alan Petrini – che riguarderanno le strade comunali e frazioni, il centro storico invece sarà gestito con mezzi e personale comunale. I mezzi sono stati dotati di ghiaia e antigelo per la pulizia delle strade, abbiamo notato che questo sistema funziona e non danneggia il manto stradale, come avviene invece nel caso del sale".

a. c.