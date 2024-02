Piano prelievi sulla ’cattedrale’. Ancora polemica

Il coordinamento delle associazioni per la Fim ha tenuto d’occhio, sia pure a distanza, delle prime fasi degli ulteriori campionamenti sui muri della ‘cattedrale’ e, puntuali come al solito, non fanno mancare osservazioni e critiche su come e dove sono stati condotti. Di perplessità, sul nuovo Piano Prelievi ne avevano espresse parecchie, insistendo sul fatto che quello stesso Piano "per poter essere validato doveva essere approvato da un’apposita Conferenza di Servizi, come indicato dalla proprietà stessa dell’area" e chiedendo specifiche integrazioni e modifiche. Richieste cadute nel vuoto. Ma, ora che sono iniziati i campionamenti, il coordinamento torna alla carica per rimarcare come "le indicazioni della Conferenza, su espressa richiesta della Soprintendenza, parlavano di ‘indagini sull’intero paramento murario della cattedrale’, ovvero per tutta la sua altezza ed estensione. Invece, apprendiamo che i prelievi vengono effettuati a 1,5 e 10 metri lineari. Questo dato, fornito da una nota stampa dell’amministrazione comunale, non rispetta quanto stabilito nell’ultima Conferenza di Servizi. Anzi, il Piano 2p23 prevede prelievi solo a 1,5 e 5 ml, e non per l’intera altezza del fabbricato che è di circa 18 metri".

La considerazione: "Hanno cambiato le volontà in corso d’opera senza ulteriori passaggi amministrativi necessari in casi come questo? Oppure l’indicazione dei 10 metri è un refuso?". Perplessità ci sono anche su un’altra evidente incongruenza circa la preoccupazione per la sicurezza e la salute di chi deve intervenire in quell’area considerato che "la Cattedrale viene presentata come un bubbone da estirpare". Eppure, dalle immagini diffuse dal Comune "si deduce che il pericolo paventato è verosimilmente solo una strategia funzionale e strumentale per chiederne la demolizione. Gli intervenuti alle operazioni di ieri, non indossano né caschetti protettivi, né mascherine, né abbigliamento di sicurezza tale da proteggerli dalle ‘presunte esalazioni venefiche’ emanate dalla ‘cattedrale’ e dal terreno su cui essa poggia". Il sindaco Massimiliano Ciarpella ha dichiarato che una volta completate le indagini integrative e definito un quadro aggiornato e dettagliato sui livelli di inquinamento della ‘cattedrale’, sarà riconvocata la Conferenza dei servizi per valutare le eventuali variazioni al progetto di bonifica. "Stavolta ci aspettiamo di poter partecipare" conclude il coordinamento.

Marisa Colibazzi