Piano regionale delle opere pubbliche Dal ponte sul Tenna alla variante di Campiglione Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato l'aggiornamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2023-25, prevedendo 88 milioni di euro per le infrastrutture viarie, 62 per la difesa del suolo, 59 per l'edilizia sanitaria ospedaliera e 20 per la valorizzazione del patrimonio.