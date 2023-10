"Piano regionale infrastrutture fondamentale"

Un piano per le infrastrutture che vale come un progetto di sviluppo per il fermano. È il commento dei consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli (nella foto), che plaudono alla pianificazione presentata dal governatore Francesco Acquaroli e dall’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli: "Il piano regionale delle infrastrutture approvato dalla giunta Acquaroli è un pilastro per lo sviluppo futuro del Fermano e la connessione dei territori. Si pongono tutte le condizioni per favorire il tessuto industriale e quello turistico, così da rendere le Marche sempre più fruibili e competitive". Importanti le risorse stanziate per la provincia di Fermo, con l’obiettivo di colmare uno storico gap infrastrutturale che consenta un deciso potenziamento dell’asse dalla costa all’entroterra e vada a risolvere alcune annose criticità viarie. Continuano così Putzu e Marinangeli: "Partiamo dalla Lungotenna, sono già in corso i lavori con i primi 5 milioni di euro stanziati in passato, a cui si sono aggiunti in assestamento di bilancio 10 milioni di euro per completare il tratto ed ulteriori 15 milioni per arrivare fino a Molini di Tenna. Abbiamo inoltre il progetto da 24 milioni per un investimento strategico che dal casello A14 di Porto Sant’Elpidio andrà ad attraversare il Tenna per collegarsi con la nuova strada. Attendiamo un riscontro dal Governo, ma siamo estremamente fiduciosi sull’esito positivo di questo intervento". Altrettanto centrale è per la Regione la bretella all’uscita del casello di Civitanova Marche, con 12 milioni di euro finanziati nel biennio 2024-25: "Quest’arteria, che interessa i territori di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio, snellirà il traffico sulla Statale Adriatica, connettendo anche due aree industriali". Altra opera cruciale è la Mare Monti. Sul versante montano è finanziato il tratto Amandola-Servigliano, mentre a valle la viabilità andrà a collegarsi con la nuova Lungotenna. Rimane la parte centrale che la Regione Marche intende completare dialogando con Anas". Sono investimenti che, secondo Putzu e Marinangeli, dimostrano l’attenzione dedicata dal presidente Acquaroli e dalla giunta regionale a risolvere alcune criticità che il Fermano patisce da decenni a livello infrastrutturale, uno svolta per un futuro all’altezza delle sfide che ci attendono.