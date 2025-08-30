Piano regolatore e polemiche,. Confabitare: ora risposte dal sindaco

"Dopo l’intemerata del sindaco Valerio Vesprini sul Piano regolatore ’caos’, ’regolato’ secondo convenienza non abbiamo assistito a reazioni, così come non sono arrivate le risposte doverose del primo cittadino ai chiarimenti da noi richiesti". Renzo Paccapelo di Confabitare Fermo torna a chiedere chiarimenti sul piano regolatore: "Partendo dall’ultima considerazione del primo cittadino – sottolinea Paccapelo – appare chiaro l’intento dell’amministrazione, a valle della scadenza del vincolo regionale sul consumo di suolo, di riaprire il gran ballo del mattone edificatorio con un nuovo piano urbanistico. Non sfugge al sindaco la realtà complessa di una città dove i prezzi stellari degli immobili mettono in fuga una consistente fascia di popolazione, lasciando il mercato a società immobiliari o singoli investitori poco interessati allo sviluppo coerente e sostenibile della città? Non sfugge al sindaco la necessità di demolire più che edificare allo scopo di realizzare nuove forme di viabilità, parcheggi e servizi veri, questi si coerenti con una città vivibile e sostenibile? Appare, invece, una boutade la seconda affermazione dove secondo il sindaco il piano urbanistico sarebbe apparso poco pratico perfino per i tecnici. Non si direbbe a guardare la dinamica edificatoria in città: alberghi trasformati in appartamenti, e residence, abitazioni familiari trasformate in condomini da 6, 8, e 12 appartamenti, quasi sempre privi di parcheggi". Paccapelo sottolinea infine come il sindaco non faccia cenno alle dimissioni dal settore urbanistica".