Piantagione di droga nella villetta A processo per spaccio un 48enne

Aveva creato nella sua villetta un vero e proprio laboratorio per la coltivazione della marijuana. Per questo motivo, a seguito di un’operazione antidroga della Guardia di Finanza di Fermo, un 48enne di Altidona è stata rinviato a giudizio. L’uomo dovrà comparire davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli uomini della Fiamme Gialle avevano messo a segno il blitz nell’abitazione dell’uomo e, dopo aver varcato la soglia d’ingresso, si erano imbattuti nel laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti: il salone della villetta era infatti destinato a luogo per l’essiccazione delle piante; un’altra stanza serviva per l’incubazione dei germogli, coltivati all’interno di un piccolo vivaio; in un ulteriore ambiente, infine, grazie alla presenza di lampade alogene, erano fatte maturare le piante già adulte. Le ricerche, condotte anche con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, avevano permesso di sequestrare 27 piante di marijuana in fase di crescita, 14 piante in fase di essiccazione e 31 germogli di marijuana in stato embrionale, oltre all’intera strumentazione essenziale per la buona riuscita della produzione.

Le operazioni erano state poi estese ad un’altra abitazione nella disponibilità del 48enne e ubicata a pochi metri dalla precedente, dove era stata rinvenuta e sequestrata marijuana, già pronta per l’uso, custodita dentro un grosso barattolo in plastica posto sul ripiano della cucina. A conclusione dell’attività, erano stati sequestrati complessivamente 838 grammi di sostanza stupefacente, pronta per essere immessa sul mercato locale. Dato l’ingente quantitativo, immediatamente comunicato all’autorità giudiziaria fermana, il responsabile era stato denunciato a piede libero per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, che prevede, nei casi più gravi, la reclusione da sei a venti anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro. I finanzieri, per evitare la possibile reiterazione del reato, avevano asportata e posta sotto sequestro l’intera strumentazione essenziale per la coltivazione. Infine, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i militari avevano ritirato cautelarmente e a scopo precauzionale delle armi, regolarmente detenute, nella disponibilità dell’uomo. L’operazione aveva permesso di prevenire l’immissione sul mercato di un considerevole quantitativo di stupefacente, la cui vendita al dettaglio avrebbe fruttato guadagni illeciti per circa 65.000 euro.

Fabio Castori