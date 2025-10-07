Piantagione di marijuana. Il blitz dei carabinieri in pieno centro storico

Aveva adibito una parte esterna del suo appartamento situato nei pressi del centro storico di Fermo, in un meticoloso spazio per la coltivazione di marijuana. Ma è stato scoperto dai carabinieri e denunciato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Lui è un uomo di 59 anni del posto e nome già noto alle forze dell’ordine, mentre l’operazione portata brillantemente a termine, è l’epilogo di prolungata sorveglianza e accurate indagini coordinate dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Fermo. Durante il controllo mirato è quindi emerso che nell’appartamento del 59enne fosse stata adibita una zona ‘esterna’ a vera e propria serra artigianale per la coltivazione di marijuana. L’allestimento era dotato di impianto di essiccazione (corredato di timer regolante del sistema di ventilazione) illuminazione specifica e tutto il necessario per far crescere le piante in modo ottimale. Dieci, le piante di cannabis in piena crescita, distribuite ordinatamente nella zona convertita ad hoc per la coltivazione e produzione. Per quanto la parte dell’abitazione adibita a serra, vista dal di fuori apparisse del tutto anonima, il luogo era stato attrezzato con meticolosa premura. Le piante di marijuana, venivano infatti seguite con estrema cura attraverso l’utilizzo di accorgimenti riconducibili a lampade, sistemi di irrigazione temporizzati e ventilatori per simulare le condizioni ideali alla coltivazione e produzione. I carabinieri, che tenevano d’occhio la zona ed il contesto, hanno deciso di intervenire e una volta entrati in abitazione, hanno trovato la conferma dei sospetti.

Alla realtà dei fatti, seguiranno le dovute e approfondite indagini. I carabinieri verificheranno se il 59enne sia coinvolto in una rete più ampia di spaccio, o se il caso è legato ad una produzione destinata alla distribuzione locale. La scoperta della coltivazione di marijuana nell’abitazione di Fermo, riporta alla memoria la recente operazione condotta dagli stessi carabinieri, che portò alla scoperta (lo scorso settembre) di una coltivazione di trenta piante di marijuana, effettuata in serra nelle campagne del fermano. In quel caso, ad essere denunciato per lo reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, era stato un uomo di 57 anni. Paola Pieragostini