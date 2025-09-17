Piantagione di marijuana nel bosco. Scoperto e denunciato un 57enne

Aveva allestito una vera e propria piantagione di canapa indiana per la produzione di sostanza stupefacente e l’aveva nascosta tra la fitta vegetazione in una località boschiva di Lapedona. La cosa, però, non è sfuggita ai carabinieri della sezione operativa della Comando provinciale di Fermo e delle stazioni di Fermo e Monterubbiano, che, a seguito di mirati servizi, hanno scoperto la coltivazione di marijuana. I militari dell’Arma, nell’ambito di un’operazione antidroga, condotta attraverso appostamenti, attività di osservazione e pedinamenti, hanno rinvenuto 30 piante di cannabis in piena fioritura, un quantitativo di droga già essiccato e pronto per essere immesso sul mercato. Al termine del blitz i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 57enne di Lapedona per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’intervento è nato a seguito di un monitoraggio effettuato nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto alla produzione e allo spaccio di droga sul territorio, con particolare attenzione alla scoperta di piantagioni e coltivazioni illegali. Grazie ad una mirata attività investigativa, con appostamenti e sorvoli aerei, i militari dell’Arma sono riusciti a localizzare il terreno, totalmente occultato e dotato anche di un sistema di irrigazione artigianale temporizzato, nonché di due serre di cui una con timer che regolava l’illuminazione e la ventilazione. Le piante, già in fase avanzata di crescita, sono state estirpate e poste sotto sequestro. Secondo le stime il raccolto, una volta smerciato al dettaglio, avrebbe potuto generare pressappoco trenata mila euro di guadagno, corrispondenti al potenziale profitto per la vendita di alcune migliaia di dosi realizzabili dalla sostanza rinvenuta, verosimilmente destinate al mercato locale. Basti pensare che da una pianta in piena maturazione si potrebbero teoricamente ottenere diverse centinaia di dosi di marijuana.

Nell’operazione, poi, sono state sequestrati anche 80 grammi di infiorescenze di canapa indiana già essiccata e pronti per essere immessi sul mercato locale. Come detto, al termine delle formalità il proprietario della coltivazione è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo.

Fabio Castori