Piantati in città gli abeti di Natale

Non è la prima volta che, in città, terminate le feste natalizie, si pensa a recuperare gli abeti utilizzati dalle attività commerciali per gli addobbi, piantumandoli in varie zone della città. Da qualche giorno, gli operai comunali sono al lavoro per ritirare gli abeti presso i negozianti che hanno aderito all’iniziativa e che, al momento, sono appena 15: una partecipazione ancora piuttosto esigua ma "c’è ancora un po’ di tempo per accogliere questa iniziativa promossa dall’amministrazione comunale" fa sapere una nota diffusa dall’ente. Le operazioni di recupero e piantumazione termineranno nei prossimi giorni per cui chi condivide l’idea di sapere che il proprio albero di Natale sarà ripiantumato, "nella speranza che attecchisca e possa continuare la propria vita oltre il periodo natalizio", piuttosto che saperlo destinato a diventare un rifiuto, può contattare l’ufficio ambiente ([email protected]) comunicando i propri dati per consentire al personale di impartire direttive per il ritiro. Il vicesindaco Daniele Stacchietti che lancia un appello per "per incentivare i commercianti che vogliano dare un segnale di civiltà e di solidarietà ambientale, facendosi protagonisti di una bella attività di recupero. L’iniziativa ha una duplice valenza e funzionalità: salvaguardare l’ambiente circostante aumentando il verde pubblico e dare nuova vita agli abeti che, altrimenti, andrebbero incontro a morte certa". Infine, questa operazione si affianca alla piantumazione di un albero per ogni nuovo nato.