Piantato un albero per ogni nuovo bambino nato

C’è stata una bella partecipazione e, soprattutto, una bella condivisione delle finalità dell’evento, domenica mattina, in Piazza Garibaldi, in occasione della Festa dell’Albero, manifestazione nazionale di Legambiente cui ha aderito, anche quest’anno, il circolo locale in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni di quartiere. La piantumazione dei 140 alberi voleva essere un segno di accoglienza per i nuovi nati nello scorso anno. Con un distinguo nel nel caso del quartiere San Filippo:"Viste le vicende degli ultimi giorni, abbiamo deciso di dedicare uno dei 6 lecci donati dal circolo locale di Legambiente e da Vivarium di Casette d’Ete, alla giovane Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato nell’ennesimo femminicidio" hanno dichiarato i soci e i residenti del quartiere. In Piazza Garibaldi, si sono ritrovati il sindaco, Massimiliano Ciarpella, l’assessore all’ambiente, Maria Laura Bracalente, altri colleghi di giunta, la presidente del circolo di Legambiente, Katia Fabiani, e Marco Rotoni, sindaco di Servigliano ma qui in veste di presidente Amap (Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca) insieme a tanti volontari armati di pala, che hanno raccolto l’invito, pronti a scavare per mettere a dimora gli alberi. I 140 alberi sono stati distribuiti e piantumati in diverse zone della città. Sei lecci sono finiti a San Filippo, all’interno del parco, altri esemplari sono stati piantumati dalla Nuova Associazione di quartiere Centro che ha approfittato di questa donazione per ridare vita all’aiuola di via Volturno.