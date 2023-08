Piante di marjiuana e olio di hashish in casa: giovane a processo

Grazie all’incessante attività informativa e investigativa svolta quotidianamente, i finanzieri avevano fatto scattare un blitz nel territorio di Altidona, rinvenendo così una piccola piantagione di marijuana e un ingente quantitativo di droga. A termine delle indagini e dopo essere stato rinviato a giudizio, un giovane del posto è finito alla sbarra per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il processo ha preso il via con l’audizione degli investigatori delle Fiamme gialle che avevano condotto le indagini ed è stato aggiornato a novembre per la sentenza. L’operazione era stata messa a segno da pattuglia del Gruppo di Fermo, con l’ausilio dell’unità cinofila. I militari della Guardia di Finanza avevano eseguito un servizio antidroga, accedendo di propria iniziativa nell’abitazione del giovane, per eseguire una perquisizione domiciliare. Le ricerche avevano consentito di rinvenire, all’interno del giardino dell’abitazione, 4 piante di marijuana mature ed un barattolo contenete olio di canapa del peso lordo di circa 200 grammi. Le ulteriori ispezioni, eseguite negli altri locali riconducibili al giovane, avevano permesso di individuare un’altra pianta di marijuana, oltre a 3,6 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. L’essiccazione delle infiorescenze delle cinque piante avrebbe reso un quantitativo di droga stimabile in circa 2,5 chilogrammi.

