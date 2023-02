Piattaforma sportiva intitolata a Meraglia

In concomitanza con l’avvio dei lavori per completare l’area fitness outdoor sul lungomare Faleria, con la realizzazione di una piattaforma polifunzionale, il consigliere comunale di maggioranza Marco Biagetti (La Città del Fare) ha presentato una mozione da discutere al prossimo consiglio comunale, per proporre che il nuovo impianto sportivo all’aria aperta in cui sarà possibile praticare anche il basket, venga intitolato a Luca Meraglia. Meraglia aveva 73 anni quando, nel dicembre 2019, è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate dopo essere stato investito. Era un carabiniere in congedo "che per oltre 20 anni ha fatto parte del Porto Sant’Elpidio Basket come dirigente e collaboratore – ricorda Biagetti -. Amico di tutti, amato e rispettato, oltre allo sport aveva una smisurata passione per il volontariato e per anni è stato un volontario della Croce Verde, con una dedizione e una generosità encomiabili". Ma Biagetti ricorda anche il Meraglia che accompagnava i ragazzi disabili in chiesa, che era sempre a servizio dei più deboli, la sua attività nel Centro Sociale di via Pesaro. "Il suo investimento è avvenuto vicino a dove sorgerà la nuova piattaforma e per questo – conclude Biagetti – penso sia giusto intitolare quel luogo ai giovani che lo frequenteranno, per trasmettere loro valori di altruismo, solidarietà e accoglienza".