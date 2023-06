Piatti della tradizione per la Festa della trebbiatura

Quattro giorni in due fine settimana per socializzare, rivivere i suoni, i sapori e soprattutto le tradizioni della vita rurale con la ‘Festa della Trebbiatura’ che si terrà presso il bar ‘La Scampagnata’ di Piane di Monteverde frazione di Montegiorgio. La manifestazione organizzata dall’associazione ‘Lo matto non se cura’, rappresenta un appuntamento stagionale molto seguito. Per tutta la durata della manifestazione saranno in funzione stand gastronomico con i piatti della tradizione, specialità pappardelle con la papera. Oggi alle 21,30 serata danzante con Belladonna; domani serata danzante con Manuel Malanotte; domenica alle 16 ritrovo di auto d’epoca con successiva passeggiata fra le colline dell’entroterra in serata si balla con Andrea Bonifazi. Dopo una breve pausa si riprenderà venerdì 30 giugno alle 21,30 con una serata danzante con Luca Bachetti; sabato 1 luglio serata danzante con Roberto Carpineti; infine domenica 2 luglio il clou della programmazione con: alle 9 raduno trattori d’epoca e santa messa; alle 17,30 rievocazione storica della trebbiatura; per chiudere con la musica di Marco e Claudia e l’estrazione della lotteria.