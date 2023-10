Piazza e via chiuse nei fine settimana

Viabilità, l’assessore

Marco Tombolini: "Piazza Matteotti e via Verdi chiusi al traffico nei fine settimana". Il neo assessore, che ha appena sostituito Lauro Salvatelli, sfiduciato dal sindaco Valerio Vesprini, assume la sua prima iniziativa relativamente alla viabilità a cui è sato delegato dal primo cittadino annunciando che: “ L’Amministrazione comunale intende procedere alla chiusura al traffico di via Verdi e piazza Matteotti, nei fine settimana, dalle ore 19 alle ore 24”. “La disposizione – aggiunge - entrerà in vigore sabato 7 ottobre (oggi stesso ndr) e riguarderà anche la giornata seguente, domenica 8, con orario continuato” . Tombolini precisa ancora che l’Amministrazione comunale Intende mantenere questa disposizione anche per i prossimi mesi: “Questo – chiosa lo stesso Tombolini - Ben si concilia con la volontà di rendere vivibile il centro nell’ottica della pedonalizzazione e della sicurezza stradale”. Forse sbaglieremo ma l’impressione è che il neo assessore con questa sua prima iniziativa si sia presa una bella gatta da pelare se ricordiamo che la stessa disposizione precedentemente è stata duramente contestata dai commercianti della zona.