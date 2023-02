La realizzazione di opere pubbliche, l’abbattimento di barriere architettoniche e la valorizzazione del patrimonio storico. Sono i tre punti salienti dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra l’assessore ai Lavori pubblici Lauro Salvatelli e l’architetto della Soprintendenza per i Beni architettonici Camilla Tassi.

"Abbiamo illustrato gli interventi in corso in varie vie della città e guardato avanti, ai prossimi investimenti che andremo a realizzare in determinate zone – spiega Salvatelli –. Sono stati effettuati sopralluoghi in piazza Mentana, corso Castel San Giorgio e all’interno del borgo marinaro. Si è discusso anche del nuovo progetto di riqualificazione del lungomare Gramsci: l’architetto ha apprezzato il patrimonio storico cittadino e ci ha inviato a proseguire nell’azione di valorizzazione. In un secondo momento abbiamo partecipato ad un altro sopralluogo congiunto con i rappresentanti dell’Ast, nei pressi dell’ex ospedale".

Salvatelli conclude spiegando che "c’è la volontà di sistemare l’area all’entrata della struttura sanitaria, collocata di fronte Rocca Tiepolo. I futuri interventi che ne seguiranno dovranno dunque essere condivisi. Da parte nostra abbiamo espresso l’intenzione di voler recuperare gli spazi per la sosta all’ingresso della stessa rocca, sulla quale stiamo ragionando anche per un progetto di illuminazione. Intendiamo rendere utile la zona antistante per il complesso monumentale e per i fruitori del centro cittadino".