Piazza Mentana e lavori. Una storia infinita di rinvii

Dal bilancio 2025 approvato di recente: "Per piazza Mentana è stato affidato l’incarico per la progettazione dei lavori di riqualificazione (250 mila euro)". Piazza Mentana quanto ci costi, insomma, quanti progetti sono stati elaborati in tuo nome, quanti pareri espressi dalla soprintendenza, quante volte è stato annunciato l’inizio dei lavori con rinvio. Quanti soldi sprecati. La notizia dell’apertura del cantiere per la piazza annunciato a dopo l’estate 2024 non ha fatto in tempo a diffondersi che è arrivato il rinvio ai primi mesi del 2025 e poi a dopo l’estate 2025. Se Dio vuole e il sindaco assessore ai lavori pubblici, Valerio Vesprini, è d’accordo dopo l’estate inizieranno i lavori di riqualificazione. Il primo cittadino ci tiene a tagliare il nastro per un intervento importante anche se per affrontarlo se l’è presa molto comoda considerato che ci ha ragionato su per due anni. Per poi decidere di abbandonare il progetto di riqualificazione avuto in eredità dal suo predecessore sindaco Nicola Loira insieme a 450.000 euro per realizzarlo. Loira ci teneva in modo particolare alla sistemazione di piazza Mentana ritenendola il completamento dell’opera di sistemazione del centro urbano portata avanti dalla sua amministrazione. Quello che conta è creare le condizioni di vivibilità di quella piazza, quindi nuove alberature, come lecci, tassi, cipressi per garantire l’ombra, numerose le panchine in legno , una pavimentazione adatta a qualsiasi transito pedonale, quindi anche per i portatori di handicap. Sarà in terra battuta. Gli attuali sono in travertino, lo stesso materiale che ricopre l’ivi esistente monumento ai caduti.