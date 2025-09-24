Piazza Mentana e parcheggi. Approvato il progetto esecutivo

Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Mentana e dei parcheggi annessi. Un intervento da 450mila euro che punta a restituire decoro e funzionalità a uno spazio centrale ma da tempo poco vissuto. Il sindaco Valerio Vesprini ha parlato di "un’opera che segna un passo importante nel nostro impegno di migliorare la qualità urbana. Piazza Mentana tornerà ad essere un luogo di socialità, di incontro e di identità cittadina". Il progetto, firmato dall’ingegnere Simone Palmieri, prevede il recupero dell’intera area e la riqualificazione della fascia di parcheggi, con la reintroduzione delle alberature originarie. Non un semplice intervento estetico, ma una trasformazione pensata per favorire la fruibilità e il collegamento tra centro storico e spazi circostanti. La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole, ponendo alcune condizioni che saranno rispettate in fase esecutiva, a garanzia della tutela del contesto storico. L’opera sarà seguita dall’ingegnere Stefano Sisi, nominato Responsabile unico del progetto. Il quadro economico individua circa 330mila euro per i lavori e la parte restante per spese tecniche, sicurezza e progettazione. I fondi provengono dall’avanzo amministrativo e da risorse comunali destinate a interventi di monetizzazione degli standard urbanistici. La delibera, approvata il 18 settembre, è stata dichiarata immediatamente eseguibile. I lavori potranno dunque partire a breve, l’Amministrazione intende restituire alla città un luogo simbolico, oggi in parte dimenticato, rilanciandolo come spazio di riferimento per residenti e visitatori.