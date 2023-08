"Piazza Mentana entro l’anno"

L’estate sta finendo e fa male pensare al sole, pur fastidiosamente cocente, che se va per cedere spazio e temperature al sempre troppo lungo periodo invernale. E’ il pensiero condiviso dall’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, il quale però si consola con il fatto che può dare il via ad un consistente numero di progetti di un certo valore. Lavori importanti interrotti o neanche iniziati, pur con tutte le carte in regola per il taglio del nastro. Questo perché in un paese di mare, come Porto San Giorgio vige la regola che non si debbono aprire cantieri d’estate per non disturbare lo svolgimento dell’attività balneare: “Certamente piazza Mentana verrà progettata entro fine anno per un importo di 450.000 euro” L’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, fa una disamina di tutte le opere pubbliche che partiranno a settembre, subito dopo l’estate. Non si capisce perché il progetto e il relativo appalto per Piazza Mentana vengono posticipati rispetto alle altre opere pur solo di qualche mese e già finanziati. "In programma – prosegue l’assessore - anche i lavori per due interventi diversi al mercato coperto, per un importo di 550.000 euro. Verranno sistemate l’area esterna alla struttura e l’entrata e facciata sud della stessa. In corso di appalto anche più di 700 loculi nel cimitero civico. Inoltre verrà realizzato l’efficientamento energetico nel campo sportivo nuovo di via D’Annunzio per una spesa di 180.000 euro finanziati dalla regione Marche. Il miglioramento energetico sarà eseguito anche per le scuole. Inoltre verrà avviata l’evidenza pubblica per la sistemazione del disastrato viale dei Pini per un importo di 350.000 euro. In appalto pure gli interventi finanziati con il Pnrr per 5 milioni di euro, di cui 4 milioni per la riqualificazione del lungomare sud e un milione per la ristrutturazione degli alloggi sociali di via delle Regioni. Ancora 110.000 euro per la messa a posto del campetto sportivo polivalente con costruzione di una fontanella a Pian della Noce su area pubblica sita a nord del quartiere: "Insomma – commenta l’assessore – dopo una fase molto impegnativa che, insieme agli uffici del comune abbiamo dedicato alla predisposizione tecnico-burocratica delle opere pubbliche, terminata l’estate, alcune di esse partiranno prima altre partiranno dopo ma è importante dare un segnale che comunque si sta lavorando e saranno realizzate: "Oltre a tutti gli interventi citati- chiosa Lauro Salvatelli - ce ne sono in vista altri per i quali abbiamo inoltrato domanda di finanziamento partecipando ai bandi".

Silvio Sebastiani