Piazza Mentana, il futuro accende la polemica

"Questi lavori mostrano l’impegno della maggioranza a risanare importanti situazioni, per cui non comprendiamo la decisione della minoranza a votare contro". Il consigliere di maggioranza, Marco Tombolini, critica il comportamento tenuto dall’opposizione in Consiglio comunale in merito alla variazione del programma delle opere pubbliche. "La minoranza non ha votato contro il programma Opere Pubbliche ma contro la variazione proposta in modo così approssimativo e sganciato da qualsivoglia progettualità", è la replica il consigliere di minoranza Catia Ciabattoni del gruppo Pd. Tra le variazioni votate c’era quella riguardante piazza Mentana. Vedrà mai la luce la riqualificazione di tale piazza che tutti, a parole, dicono di volere fortissimamente? A cominciare dalla nuova amministrazione che ha ereditato il progetto, vistato dalla soprintendenza e finanziato con 500.000 euro, tenuto un anno nel cassetto e poi inserito nella variazione del programma opere pubbliche. Sull’interpretazione da dare alla decisione si è aperto il confronto tra il consigliere di maggioranza Marco Tombolini e di minoranza Catia Ciabattoni. Dice Tombolini: "Ritengo doveroso porre l’attenzione sulla variazione al Programma delle opere pubbliche approvato: dimostra ancora una volta la chiarezza delle idee di questa maggioranza. Tra i principali interventi si annovera la riqualificazione di piazza Mentana e di piazza Gaslini". Secondo Tombolini: "Questi lavori mostrano l’impegno della maggioranza, per cui non comprendiamo il voto contrario della minoranza". Interagisce Ciabattoni: "Comprendiamo che per chi si trova alla prima esperienza amministrativa sia facile confondere azioni ordinarie considerandole straordinarie e che il concetto di visione amministrativa possa essere equivocato". Secondo lei sta accadendo per piazza Mentana, su cui esiste da due anni un progetto dell’amministrazione Loira finanziato con 500mila euro, approvato dalla Soprintendenza e che da un anno attende.

Invece succede che "la cosiddetta visione arriva in Consiglio tagliando il finanziamento a 450 mila euro – aggiunge Ciabattoni – malgrado i forti aumenti dei costi delle materie prime. La visione e la concretezza, a questo punto, produrranno un progetto diverso, impoverito, meno qualificante, ai più sconosciuto, non visionato nell’apposita Commissione. Vista la situazione, la minoranza ha votato contro la variazione proposta in modo così approssimativo. Piazza Mentana se ritenuta strategica avrebbe meritato un investimento maggiore".

Silvio Sebastiani