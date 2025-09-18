Piazza Mentana, il progetto esecutivo in giunta

La soprintendenza regionale ai monumenti ha notificato al comune di Porto San Giorgio di aver espresso parere positivo circa la fattibilità del progetto di riqualificazione di piazza Mentana. Era un pronunciamento molto atteso dal sindaco Valerio Vesprini poiché, se positivo com’è stato, dava la possibilità di procedere con immediatezza all’esecuzione di un’opera molto bella ed accogliente da frequentare e in cui socializzare: "Siamo nella fase di approvazione del progetto esecutivo, che effettueremo venerdì prossimo in Giunta e che aprirà la strada al bando di gara per l’affidamento dei lavori" dice il primo cittadino. E va bene cosi! Ma l’operatività dell’amministrazione comunale in merito alla riqualificazione di piazza Mentana non è stata mai così sollecita anzi il progetto, che ha ereditato dalla passata amministrazione, già approvato e finanziato con 450.000, è stato tenuto fino adesso e per circa tre anni e mezzo in quarantena e non si è capito bene perché.

L’opposizione ha ipotizzato che l’attuale primo cittadino l’avrebbe fatto per togliere sull’opera l’imprimatur di Loira e mettervi il proprio. Non è facile crederci. In ogni modo finalmente lo stesso Vesprini ha deciso di ridargli luce presentandolo venerdì prossimo all’approvazione della giunta municipale. La piazza ristrutturata urbanisticamente costituirà il collegamento di piazza Matteotti al lungomare.

"È importante – sottolinea Vesprini – creare le condizioni di vivibilità di quella bella piazza, quindi nuove alberature, come lecci, tassi, cipressi per garantire l’ombra, numerose le panchine ne sono previste 36 in legno, una pavimentazione adatta a qualsiasi transito pedonale, anche per i portatori di handicap: Sarà in terra battuta, le aiuole sono un po’ più grandi delle attuali e in travertino, lo steso materiale che ricopre il monumento. Completamente ristrutturata l’illuminazione: quella laterale sarà su lampioni. Il centro è lasciato con una luce più tenue perché risalterà il monumento con una illuminazione del monumento. L’idea è di avere il controllo dell’illuminamento della zona e un aumento sul monumento per risaltarlo di notte. Allo stesso tempo – conclude Vesprini – c’è una illuminazione sul verde per enfatizzare le vie e esaltare gli elementi centrali".

Silvio Sebastiani