Piazza Mentana, la minoranza:: "Il Comune perde solo tempo"

"Vengono al pettine tutti i nodi di un modo di comunicare inadeguato, superficiale fatto di dichiarazioni roboanti e promesse irrealizzabili" è il durissimo affondo che i consiglieri di minoranza riservano all’amministrazione comunale sconcertati per l’annuncio, riportato dalla stampa dell’ennesimo rinvio al 2025 dei lavori di riqualificazione di piazza Mentana. Gli stessi consiglieri ricordano che nel giugno 2023 l’amministrazione comunicò che i lavori sarebbero iniziati dopo l’estate. Passa un anno ma niente lavori per piazza Mentana. Nello scorso mese di luglio presentazione da parte del sindaco Valerio Vesprini di un nuovo progetto e la promessa di iniziare i lavori ad ottobre. Invece arriva un nuovo rinvio al 2025. La motivazione sembrerebbe legata ai tempi necessari per ottenere il parere della soprintendenza. Questo secondo i consiglieri di opposizione appare strano considerato che a luglio il sindaco dichiarava: "Abbiamo lavorato a quattro mani con la soprintendenza e la stessa ha già espresso il parere favorevole". A tutto questo i consiglieri aggiungono che il progetto della piazza era stato lasciato in eredità dalla passata amministrazione, per cui sarebbe stato sufficiente appaltare i lavori e oggi avremmo avuto la nuova piazza: "Invece – così concludono – l’amministrazione ha preferito sprecare i soldi per una nuova progettazione e perdere due anni di tempo solo per mettere una bandierina". La chiosa dei consiglieri: "Piazza Mentana male, piazza Gaslini peggio. Per quest’ultima tanti annunci e nemmeno l’ombra di un progetto".