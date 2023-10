Piazza Mentana nel dimenticatoio comunale

Appaltati e iniziati lunedì scorso con la velocità della luce i lavori di risanamento e ammodernamento del mercato coperto. Se per la riqualificazione di piazza Mentana fossero stati usati lo stesso metro e lo stesso entusiasmo con cui l’amministrazione procede per il mercato, oggi la città disporrebbe di un angolo talmente bello da invogliare il turista ad uno scatto da portare a casa come ricordo. Per piazza Mentana l’attuale amministrazione ha ereditato progetto e finanziamento, per cui già un anno e mezzo fa avrebbe potuto dare esecuzione all’intervento. L’opera, però, è stata riposta nel cassetto dei provvedimenti in sofferenza. Solo lo scorso mese di luglio la Giunta municipale ne ha parlato nei seguenti termini: "Tra le esigenze prioritarie va annoverato il recupero di piazza Mentana, parte nevralgica della città, negli ultimi anni caratterizzata da scarsa fruibilità, nonché da uno stato di semi abbandono". Che si siano finalmente decisi di dare il via ai lavori? Pia illusione. Quella che è considerata l’unica, vera piazza della città con il monumento ai caduti, la fontana con la conchiglia, le aiuole e le piante, è tornata nel suo stato di semi abbandono e non è facile capirne i motivi, se si considera che gli elaborati tecnici di recupero e il finanziamento di 500.000 euro sono stati lasciati dalla passata amministrazione. Quale sindaco neo eletto si sarebbe lasciata sfuggire l’occasione di creare subito una prima opera senza dover andare alla non facile ricerca di fondi per realizzarla? L’ex primo cittadino, Nicola Loira, per scadenza del mandato non ha fatto in tempo ad effettuare l’investimento al quale teneva moltissimo. Nel frattempo si sono tenute le comunali che hanno cambiato la guida della città. Con i nuovi governanti il tema piazza Mentana è scomparso dalla circolazione. Il problema è essenzialmente politico nel senso che i trionfatori alle urne non vogliono dare soddisfazione agli avversari sconfitti riconoscendo loro la titolarità di un’opera pubblica così importante per cui vorrebbero ascriversela a merito introducendo delle varianti. Il progetto lasciato dai perdenti prevede: un nuovo sistema di illuminazione, il restauro del monumento ai caduti, il rifacimento dei percorsi interni alla piazza con tratto centrale pavimentato di collegamento tra via XX Settembre e il monumento, la realizzazione lungo l’intero perimetro di un marciapiede largo 150 centimetri. Diverso l’atteggiamento dei nuovi amministratori sul mercato coperto, essendone stati i promotori.