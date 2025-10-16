"Piazza Mentana, salviamo quegli alberi"

Strade, attesa infinita

Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Fermo
16 ott 2025
SILVIO SEBASTIANI
Cronaca
L’intervento da 450mila euro e il previsto abbattimento di undici alberi, gli ambientalisti: "Sono ad alto fusto e sono tutti sani"

Dopo anni di rinvii e riprogettazioni, l’intervento da 450mila euro di riqualificazione di piazza Mentana è arrivato alla fase esecutiva, ma con essa emergono forti critiche da parte di comitati e associazioni cittadine. A farsi sentire in particolare i rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti in città che ieri hanno tenuto una conferenza stampa e diffuso un documento. Secondo loro il nodo principale riguarda l’abbattimento di undici alberi ad alto fusto, alcuni dei quali in perfetto stato di salute, destinati a scomparire nel nome di una nuova sistemazione architettonica che molti giudicano arbitraria e priva di sensibilità paesaggistica. "Quegli alberi non sono oggetti da rimuovere, ma organismi viventi che fanno parte della memoria della piazza" denunciano gli ambientalisti che parlano di una scelta "immotivata e insensata", destinata a privare il cuore della città della sua ombra e del suo valore estetico. A preoccupare è anche la mancanza di un vero confronto pubblico: nessuna consultazione, nessun incontro con i cittadini o con i progettisti per illustrare le scelte e raccogliere osservazioni. Le nuove piantumazioni previste, spiegano, saranno collocate solo lungo il perimetro della piazza, mentre al centro resteranno pochi arbusti confinati in aiuole rigide di cemento e travertino. Il rischio, già sperimentato altrove, è quello di una piazza sterilizzata, più calda e meno accogliente, in cui il verde storico viene sostituito da piccole essenze decorative di breve durata. Anche i materiali scelti per la pavimentazione sollevano perplessità: l’uso di leganti a base di calci idrauliche potrebbe ridurre la permeabilità del suolo e favorire ristagni d’acqua, con conseguenze negative sul drenaggio e sulla vegetazione.

Non mancano critiche di carattere urbanistico. L’obiettivo dichiarato di "riconnettere la piazza al lungomare" – considerato da molti un punto qualificante del progetto iniziale – sembra essere stato abbandonato. La piccola area antistante, con la splendida vista su Villa Bonaparte e la torre trecentesca, resterà infatti degradata e occupata da vecchi giochi, perdendo l’occasione di diventare un collegamento naturale tra il mare e il centro storico.

A destare ulteriore sconcerto è infine la modifica "ad personam" dell’ultimo minuto che prevede lo spostamento di spazi e simmetrie per lasciare posto a un dehors. Una scelta che, pur non stravolgendo l’impianto complessivo, viene ritenuta estranea al disegno originario e poco coerente con l’idea di una piazza pubblica a misura di cittadino. Il documento si conclude con un appello all’Amministrazione comunale affinché riveda queste decisioni prima dell’affidamento dei lavori: "Le modifiche da noi proposte non comportano costi aggiuntivi né ritardi – scrivono – servono solo la volontà politica e la sensibilità di migliorare un progetto nell’interesse collettivo".

A firmare l’appello sono il Comitato di Viale Cavallotti, FIAB Costa Macerata Fermo, Italia Nostra, Legambiente Circolo Terramare e numerosi cittadini sangiorgesi che chiedono, prima che cada il primo albero, di aprire finalmente un vero confronto con la città.

Silvio Sebastiani

