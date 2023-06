Piazza Mentana Si torna a parlare del restyling

Chi si rivede! La riqualificazione di piazza Mentana accantonata per circa un anno torna alla ribalta con il suo inserimento nella variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e annuale 2023, che individua quelle che l’amministrazione comunale intende finanziare e realizzare se possibile entro l’anno. Tra esse c’è, appunto, piazza Mentana. La variazione del programma opere pubbliche implica investimenti complessivi per due milioni di euro che saranno al vaglio del Consiglio comunale convocato alle 19,30 di mercoledì 21 giugno. Per il restyling di piazza Mentana e dei parcheggi ad essa annessi si prevede di spendere 450.000 euro finanziati con l’avanzo di amministrazione.

"L’intervento sarà appaltato dopo l’estate sempre per il discorso dell’incompatibilità che viene a crearsi tra un cantiere aperto durante il periodo estivo e la concomitante attività balneare", ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli. Il restyling di piazza Mentana era un’opera fortissimamente voluta dalla passata amministrazione per il suo valore storico ed architettonico e perché lo riteneva funzionale al completamento della sistemazione dell’intero centro cittadino, ivi comprese le piazze Matteotti e Bambinopoli e il viale Cavallotti.

La Giunta Loira ne approvò il progetto, lo fece vagliare dalla soprintendenza regionale ai monumenti e lo finanziò ma non fece in tempo a realizzarlo. Il progetto prevede: un nuovo sistema di illuminazione; il restauro del monumento ai caduti; il rifacimento dei percorsi interni alla piazza con tratto centrale pavimentato di collegamento tra via XX settembre e il monumento; la realizzazione lungo l’intero perimetro di un marciapiede; la demolizione delle opere in calcestruzzo, la sistemazione di essenze arboree. Altre opere ricomprese nella variazione e che verranno finanziate sono: adeguamento aree verdi e piazza Gaslini per 200.000 euro; messa in sicurezza viabilità comunale e rifacimento segnaletica circa 500.000 euro in parte finanziati con le sanzioni legate alla violazione del codice della strada; riqualificazione standard urbanistici per 135.000 euro dalla monetizzazione degli standard; realizzazione progetto ’Light Design’ 14.000 euro; costruzione e ripristino funzionalità loculi cimiteriali oltre 800 mila euro.

Silvio Sebastiani