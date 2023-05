Piazza Stazione, grande festa per l’inaugurazione

E’ stata inaugurata domenica pomeriggio la tanto attesa piazza di Piane di Montegiorgio, intitolata ‘Piazza Stazione’, in memoria della stazione ferroviaria Adriatico-Appennino che nel secolo scorso ha collegato per alcuni decenni Porto San Giorgio ad Amandola. Per l’occasione il sindaco uscente Michele Ortenzi supportato dalla suo gruppo al completo, dopo la benedizione ufficiata da don Daniel Amihaesei parroco della chiesa di san Paolo, ha provveduto al taglio del nastro illustrando il progetto e le finalità per cui è stata realizzata la piazza. Alla cerimonia molto partecipata hanno presenziato anche don Pierluigi Ciccaré parroco di San Giovanni, il capitano Massimo Canale comandante dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, una rappresentanza della Banda Alaleona fra cui si spiccava la presenza di Claudio Ferracuti candidato sindaco alle prossime elezioni; lo storico Mario Liberati, il presidente dell’associazione ‘Viarum’ Marco Ramadarori, il presidente del ‘Circolo Magnum’ Mauro Galandrini e l’architetto Giacomo Ortenzi che ha studiato gli arredi della piazza cercando di dare un design unico che offrisse anche vivibilità. "La realizzazione di questa piazza affonda le radici sull’impegno di tante persone – dichiara Michele Ortenzi – il primo su tutti l’ex sindaco Luciano Achilli, il progettista Ernesto Paoletti, le ditte che hanno realizzato l’opera, ma anche tante figure come l’artista Samantha Catalini che ha realizzato una panchina rossa simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Questa piazza vuole essere un luogo dedicato alla socialità al confronto, sappiate godere di questo spazio, abbiate cura e rispetto". Subito dopo è iniziata una piccola festa a suon di musica a cui hanno aderito in forma massiccia residenti di tutta la comunità di Montegiorgio.