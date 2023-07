Piazzetta d'autore", Loredana Bertè, Mia Martini, Pink Floyd e Lucio Battisti omaggiati"

Quattro nomi, quattro storie musicali, quattro omaggi di qualità. Cantiere Eventi, con il patrocinio del Comune, organizza un cartellone denominato ’Piazzetta d’autore’ che caratterizzerà il martedì sera alle 21.30 largo Fogliani per tre appuntamenti a partire da questa sera. Un salotto sotto le stelle diventa Piazzetta, uno degli spazi più vivi e vissuti della città, con tutti i commercianti coinvolti e il traffico interrotto per l’occasione. C’è sempre grande attesa per questi momenti di musica, curati da chi sa davvero costruire stagioni di qualità, il primo appuntamento di stasera sarà l’omaggio alle sorelle Loredana Bertè e Mia Martini con la serata intitolata ’Loredana è Mia’, a seguire l’11 luglio Down South London, omaggio ai Pink Floyd e a chiudere il 18 luglio ’Fra Luna e mare’, omaggio a Lucio Battisti. Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale che supporta il cartellone, nell’ottica di riempire diversi contenitori di cose belle e di musica di qualità: "Un appuntamento sempre atteso e partecipato che in questo 2023 torna sotto forma di cartellone con omaggi a personaggi noti del panorama musicale italiano ed internazionale sempre nel segno della qualità", commenta l’assessore alla cultura Micol Lanzidei. Tre appuntamenti a largo Fogliani, dove riscoprire classici della storia della musica interpretati da musicisti eccezionali. Info al numero 3896082214.