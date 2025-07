Piazzetta d’autore: quattro concerti dedicati ai più grandi della musica

I fermani la chiamano Piazzetta, la sentono come una piccola piazza viva e vivace. Largo Valentini è un salotto ideale per fare musica, per vivere le sere estive e per godersi un contesto unico, qui trova casa Piazzetta d’autore, il progetto dell’assessorato alla cultura con Cantiere musicale, per una serie di quattro concerti dedicati ai grandi della musica. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei parla della musica come volano anche di economia: "Questa è la quarta edizione della rassegna musicale a Piazzale Azzolino, cerchiamo di illuminare questo luogo che è parte integrante del centro storico. Teniamo molto a questo viaggio, nella musica di Battiato, di Sting, dei Coldplay, del panorama degli anni ’80, proprio per far capire il valore che si respira dietro ogni singolo evento, le possibilità che la bellezza mette in campo, non come semplice ornamento ma come movimento economico e sociale". Non è un caso che la rassegna ha il supporto di tanti sponsor e della Cna, il direttore Andrea Caranfa, a nome del presidente Emiliano Tomassini, parla dell’importanza di sostenere gli artisti locali che sono, nei fatti, artigiani di musica e bellezza. Michele Sperandio è il direttore artistico della rassegna, spiega che Piazzetta resta uno dei luoghi più vivi della città: "Ci sono imprenditori del territorio che si sono avvicinati a noi dopo aver partecipato a qualche serata e ci hanno chiesto di poter sostenere in qualche modo la cultura e la musica che facciamo, ci è sembrato un segnale bello e importante. l’assessore Lanzidei ha voluto una versione estiva del festival che organizziamo ogni inverno in città, Piazzetta d’autore nasce così, come omaggio ogni anno ad una serie di artisti che attraversano il tempo". L’ingresso è sempre libero, si comincia alle 22, il primo appuntamento sarà martedì 8 luglio con un omaggio a Franco Battiato con la band ’Ferro Battuto’. Il 23 luglio omaggio a Sting e a tutte le sue canzoni, comprese quelle coi Police. Il 6 agosto tocca a Evercold, omaggio ai Coldplay, per chiudere il 27 agosto con i ’Livello 80’ di Fabio Ciccoli, anche qui artisti fermani. Commenta l’assessore al commercio Mauro Torresi: "Un movimento che crea possibilità ai commercianti della zona e non solo, la qualità paga sempre, portare luce in ogni luogo della città".

Angelica Malvatani