Piazzetta e dintorni Allarme per i topi

Allarme pantegane in piazzetta e nei vicoli adiacenti. A segnalarlo sono i residenti e alcuni commercianti che si sono trovati faccia a faccia con i grossi topi. "Da diverso tempo – spiega uno degli esercenti – siamo costretti a fare i conti con la presenza di esemplari di grosse dimensioni che girano per il quartiere e siamo preoccupati". Avvistamenti segnalati giorno e notte con le pantegane che girano indisturbate nella zona di largo Alvaro Valentini, largo Fogliani e nei vicoli adiacenti. E di qualche giorno fa il rinvenimento di un topo di oltre 30 centimetri, morto, in vicolo Nobili. I residenti hanno segnalato il problema all’Asur, ma nulla è stato ancora fatto.