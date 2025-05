Picchia ausiliario del traffico che gli sta facendo la multa

Quando aveva visto quell’ausiliario del traffico, che a suo avviso lo stava multando ingiustamente, era andato su tutte le furie e aveva iniziato a minacciarlo fino a colpirlo con un violento pugno che lo aveva fatto caracollare a terra. L’autore dell’aggressione, un 50enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è stato condannato a un anno e due mesi per i reati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Era accaduto a Porto San Giorgio e i carabinieri avevano denunciato il sangiorgese, a conclusione di una serie di accertamenti avviati in seguito a una querela formale presentata da un ausiliario del traffico, che aveva raccontato come avesse rilevato una violazione al codice della strada commessa da un residente già noto alle autorità per pregressi precedenti. Ed era stato proprio il pregiudicato 50enne che, accortosi che l’operatore stava compilando un verbale di sanzione per un’infrazione al codice della strada, aveva reagito con violenza verbale e fisica: aveva iniziato a inveire, aggredire e minacciare l’ausiliario al traffico, offendendolo e colpendolo con un pugno al collo, causandone la caduta a terra e procurandogli lesioni che avevano richiesto un periodo di convalescenza di quindici giorni.

Il sangiorgese era stato denunciato alla Procura per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, poi era scattato il rinvio a giudizio e, infine, la condanna.