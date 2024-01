Picchia e perseguita ex moglie. Condannato a tre anni di pena

Non aveva mai accettato l’idea della fine del rapporto sentimentale con la sua ex moglie e si era reso protagonista di un’escalation di atti persecutori e violenze nei confronti della donna. Per questo motivo un maceratese di 45 anni è finito alla sbarra ed è stato condannato e tre anni e due mesi di reclusione per i reati di stalking e lesioni personali. L’uomo, sposato con una donna di Montegranaro, era finito prima ai domiciliari e poi in carcere per i fatti accaduti tra il 2018 e il 2020. Il 45enne non aveva mai accettato l’idea della fine del rapporto sentimentale con la sua ex e dal 2018 era stato protagonista di una sequenza impressionante di episodi violenti, con fare dispotico e intimidatorio, nei confronti della donna, così da procurarle un grave stato di ansia e di paura. Proprio per tali fatti l’uomo era stato già sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Nonostante la misura restrittiva il 45enne, insofferente a qualsiasi forma coercitiva o di limitazione forzata, con un crescente atteggiamento arrogante, aveva attuato nuove forme di persecuzione, costringendo la ex moglie a comunicargli telefonicamente e quotidianamente ogni suo spostamento, convincendola a fidarsi di un suo cambiamento e invitandola presso il suo domicilio per fargli vedere la figlia, che avevano in affidamento comune. Proprio in tale occasione, colto da un raptus di gelosia, le aveva distrutto il cellulare, attribuendole una relazione sentimentale con un altro uomo, picchiandola con schiaffi e calci e minacciandola di rivolgersi agli assistenti sociali affinché la privassero della figlia. Lei, ormai esasperata dai continui comportamenti violenti e persecutori, aveva raccontato tutto ai carabinieri della stazione di Montegranaro, tanto da indurli, dopo pochi giorni, a chiedere nuovamente al giudice una misura più dura. Richiesta condivisa dal magistrato inquirente e dal gip del tribunale di Fermo, che, nel volgere di poche ore, avevano disposto la carcerazione del 45enne. Quindi c’era stato il rinvio a giudizio e infine il processo con la pesante condanna.

Fabio Castori