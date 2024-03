Picchia gli anziani genitori malati. Condannato a tre anni e due mesi

Nonostante i suoi genitori fossero malati, ogni volta che gli chiedevano aiuto li picchiava e li maltrattava. Per questo motivo un 41enne di Porto Sant’Elpidio è comparso davanti al tribunale di Fermo per rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, al termine del processo, è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione. La drammatica indagine aveva preso il via quando i carabinieri di Porto Sant’Elpidio erano intervenuti a casa di una 70enne, accertando che il figlio, in seguito ad una richiesta di assistenza rivoltagli durante la notte, aveva aggredito la madre gravemente malata verosimilmente per futili motivi. L’uomo, infatti, l’aveva afferrata per i capelli, strattonata e schiaffeggiata, per poi allontanarsi da casa. I continui lamenti della donna, protrattisi per ore, avevano indotto i condomini dello stabile a dare l’allarme. Sul posto erano così intervenuti i militari dell’Arma e gli operatori del 118. I sanitari avevano trasportato l’anziana al pronto soccorso di Fermo, avendo riscontrato un’evidente tumefazione che interessava un occhio e parte del volto.

All’esito dei primi accertamenti, i carabinieri avevano denunciato il figlio violento alla Procura della Repubblica di Fermo. Passati pochi giorni, i militari dell’Arma erano stati chiamati ad intervenire nuovamente presso la stessa abitazione: questa volta, il figlio "manesco" aveva schiaffeggiato l’anziano padre, che gli aveva chiesto aiuto nel corso della notte per rialzarsi dopo essere caduto dal letto, essendo impossibilitato a farlo in autonomia per la sua grave malattia, e non potendo avvalersi della moglie, come detto, anche lei malata.

Anche in questa circostanza era stato necessario l’intervento dei sanitari, che avevano provveduto a medicare sul posto l’anziano, poiché presentava alcune ecchimosi al volto. Vista la gravità dei fatti e la reiterazione dei comportamenti violenti, peraltro susseguitisi in breve tempo, i carabinieri avevano nuovamente denunciato l’aggressore all’autorità giudiziaria, evidenziandone la pericolosità sociale. E così la Procura della Repubblica, condividendo le indagini condotte dai militari dell’Arma e ravvisandone i presupposti, aveva richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, che i carabinieri avevano subito provveduto ad eseguire.

Fabio Castori