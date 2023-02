Picchia la compagna davanti alla figlia

Quando l’ha visto tornare a casa ubriaco la compagna ha cercato di fargli capire il suo comportamento poco consono alla situazione, visto che in casa c’era anche la figlia. Di tutta risposta l’uomo ha avuto una reazione violenta, dando vita ad un vero e proprio pestaggio sotto gli occhi della ragazza. Solo il tempestivo intervento della polizia ha evitato il peggio. Per questo motivo il questore di Fermo, Rosa Romano, ha emesso ieri un provvedimento di ammonimento per violenza di genere nei confronti del padre di due ragazze per violenza domestica nei confronti della loro matrigna. Come ricostruito dagli uomini della squadra volante, intervenuti ieri sera in un’abitazione di Fermo, a seguito di una segnalazione per una violenta lite avvenuta alla presenza di una delle figlie, l’ammonito si era reso poco prima responsabile di un’aggressione ai danni della propria compagna.

La donna gli aveva rimproverato di aver abusato di sostanze alcoliche e da lì sarebbe scaturito il pestaggio. La lite, come poi accertato dai poliziotti, non sarebbe stato un episodio isolato, motivo per il quale il questore ha ritenuto di intervenire in via d’urgenza nei confronti dell’uomo. Da qui la convocazione in questura, dove personale di polizia qualificato e specializzato in materia di violenze domestiche ha notificato al compagno della donna il provvedimento che rappresenta una sorta di avvertimento a cambiare atteggiamento nei confronti della vittima, pena la possibilità di irrogazione di misure di prevenzione ancora più incisive.

"La misura dell’ammonimento – spiega Romano – rappresenta, tra le misure di prevenzione adottabili dal questore, la prima forma di intervento atta a scongiurare quelle gravi forma di violenza domestica, ovvero violenza fisica, psicologica o economica, che si verificano in ambiente familiare o in ambito di rapporti di coppia, con i propri coniugi o partner attuali o passati, prima che le stesse assurgano a fatti più gravi".

Una misura che, nel contempo, e ancora in un’ottica preventiva, è stata abbinata ad un altro dispositivo. All’uomo, infatti, sono stati illustrati i percorsi da seguire presso le strutture specializzate della provincia in materia di gestione dei soggetti maltrattanti, dove poter intraprendere un’attività di riconsiderazione dei propri comportamenti. Proseguono purtroppo gli episodi di violenza che vedono vittime le donne nonostante le campagne di sensibilizzazione e di informazione, infatti in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale.

