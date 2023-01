Picchia la madre invalida per i soldi della droga e finisce in carcere

Per anni aveva maltrattato l’anziana e invalida madre, minacciandola, insultandola, schiaffeggiandola. Le aveva dato più volte pugni al volto, afferrandola per il collo e tentando di soffocarla, costringendola a rivolgersi al pronto soccorso. Era arrivato persino a sequestrarla, chiudendola a casa e serrando la porta, nascondendo le chiavi sopra un mobile alto, dopo averla privata del telefono cellulare e mettendola in condizioni di non chiedere aiuto. Tutto questo per ottenere i soldi per comprare la droga, della quale faceva sistematicamente uso. Per questo motivo Il figlio della donna, un 35enne di Porto Sant’Elpidio, è finito alla sbarra. Al termine del processo l’imputato è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni volontarie e sequestro di persona. Il giovane, denunciato più volte all’autorità giudiziaria, era stato sottoposto dal gip del tribunale di Fermo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre. Il 35enne, noncurante delle disposizioni, aveva sistematicamente, deliberatamente e ripetutamente violato la misura coercitiva, tanto che era stato sottoposto all’aggravamento del mandato, con il quale il giudice gli aveva imposto anche l’obbligo di presentarsi ad un ufficio di polizia giudiziaria. Anche in questo caso aveva ignorato il nuovo aggravamento della misura. Dinanzi a tali condotte, che avevano fatto emergere come il giovane costituisse pericolo non solo per l’anziana e invalida madre, ma per la collettività, era stato disposto un ulteriore aggravamento della misura cautelare, con la sua carcerazione immediata. Erano scattate quindi le ricerche del 35enne ed erano stati i poliziotti della questura di Fermo, insieme ai colleghi di Milano, a rintracciare il giovane nel capoluogo lombardo e ad accompagnarlo in carcere. Era stata la fine di un incubo per la madre dell’imputato che, dopo essere finito sotto processo, è stato condannato ad una pesante pena.

Fabio Castori