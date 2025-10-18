Picchia il marito davanti al figlio

Fermo, 19 ottobre 2025 – Picchiava e vessava continuamente il marito anche davanti al figlio minore, tanto da arrivare a rendergli la vita impossibile. Storie che si raccontano solitamente a parti invertite e che l’uomo ha avuto difficoltà a denunciare per paura di non essere creduto. Alla fine ha trovato il coraggio e si è rivolto ai carabinieri del paese in cui risiede, Santa Vittoria in Matenano. Dopo una celere indagine, i militari dell’Arma hanno denunciato una donna di 39 anni del posto, per maltrattamenti in famiglia. Gli accertamenti hanno fatto emergere una situazione familiare drammatica in cui la donna, per futili motivi, avrebbe reiterato condotte vessatorie nei confronti del marito convivente, anche in presenza del figlio minore. I carabinieri hanno immediatamente attivato il cosiddetto “Codice Rosso” a tutela del minore e dell’uomo. Sempre a Santa Vittoria in Matenano i militari dell’Arma hanno denunciato un 40enne del posto, per maltrattamenti in famiglia e minaccia.

Gli accertamenti hanno evidenziato condotte vessatorie e minacciose nei confronti della compagna convivente, protrattesi dal 2021 fino a pochi giorni fa, quando la donna ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri. Nell’immediatezza, anche in questo caso, i militari hanno attivato il protocollo del “Codice Rosso” a tutela della vittima.

Analogamente a Pedaso, i carabinieri hanno denunciato un italiano di 37 anni, per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa. L’indagato, nonostante fosse già sottoposto a provvedimenti restrittivi emessi da diversi tribunali, ha continuato a inviare messaggi minacciosi e molesti tramite social network alla vittima, arrecandole profondi disagi e limitandola nella sua quotidianità. Sempre i carabinieri di Pedaso hanno richiesto all’autorità giudiziaria un aggravamento della misura per l’indagato, affinché non perpetri analoghe condotte in violazione delle misure già emesse a suo carico. Va sottolineato che, nel contesto della sicurezza pubblica, il reato di atti persecutori, comunemente definito stalking, ha assunto un peso sempre più rilevante, rivelandosi una minaccia silenziosa ma profonda alla serenità delle persone. Le vittime, spesso colpite nel quotidiano da comportamenti ossessivi e intimidatori, vivono in uno stato di costante tensione e paura, con gravi ripercussioni sulla loro qualità della vita.