Picchia tecnico del Comune, denunciato

I carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno concluso una serie di operazioni volte a reprimere episodi di illegalità diffusa. A Sant’Elpidio a Mare è scattata una denuncia per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. I carabinieri del posto hanno infatti deferito un 39enne del posto per via di un’aggressione operata nei confronti di un ingegnere, funzionario dell’ufficio tecnico del Comune, impegnato nei lavori di rifacimento del marciapiede stradale presso un cantiere comunale. La vittima è stata medicata presso l’ospedale di Sant’Elpidio a Mare con una prognosi di 5 giorni. Sono in corso di approfondimento i motivi dell’aggressione. I militari di Porto Sant’Elpidio hanno invece denunciato alla competente autorità giudiziaria un 55enne di del luogo. L’uomo, nominato custode del proprio ciclomotore sequestrato perché sprovvisto di copertura assicurativa, ha violato i doveri di custodia giudiziaria. Il veicolo è stato rinvenuto nei pressi del supermercato "Maxi Conad" e affidato alla custodia giudiziaria di una ditta autorizzata di Fermo in attesa della confisca. A Petritoli i carabinieri del posto hanno denunciato per indebito utilizzo di carte di pagamento un 66enne di Montalto delle Marche. L’uomo aveva prelevato la somma di 550 euro dallo sportello automatico della Carifermo di Petritoli, utilizzando la tessera bancomat smarrita da un pensionato del posto. I militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un 42enne di Sant’Elpidio a Mare per sostituzione di persona. L’uomo, dipendente di un’agenzia Umbra, aveva stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica a nome della vittima, utilizzandone i dati personali senza alcuna autorizzazione.