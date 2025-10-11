Picchiarono due carabinieri. Ladri seriali a processo

Li avevano intercettati, inseguiti e, dopo una violenta colluttazione in cui erano rimasti seriamente feriti due carabinieri, li avevano arrestati. L’operazione era stata a messa segno dai militari dell’Arma del Comando provinciale di Fermo e in manette erano finiti due ‘topi di appartamento’ seriali casertani di origini albanesi, di 46 e 40 anni. Entrambi, a conclusione delle indagini, sono stati rinviati a giudizio per furto aggravato in concorso, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza e violenza a pubblico ufficiale in concorso. Alle prime luci dell’alba, durante un servizio di controllo a Lido di Fermo, i militari della sezione operativa, coadiuvati dai colleghi del Radiomobile avevano intercettato i due a bordo di un’utilitaria sospetta, già segnalata in precedenti episodi di furti nelle abitazioni. I malviventi erano stati bloccati proprio al rientro da una scorribanda notturna. A margine dell’attività era stata recuperata un’ingente refurtiva consistente in denaro contante e vari gioielli in oro e argento. Entrambi erano stati infatti trovati in possesso di numerosi monili: collane, ciondoli, bracciali, orecchini, anelli, orologi e di denaro contante per diverse migliaia di euro in vario taglio, nonché numerosi strumenti da scasso tra cui grimaldelli, cacciaviti e armi bianche come cutter e coltelli. Erano stati rinvenuti inoltre guanti in lattice e passamontagna. La refurtiva e gli strumenti erano tutti occultati in zaini e marsupi indossati dai malviventi. I due erano stati immediatamente bloccati ma, imperterriti, avevano opposto una strenua resistenza ai carabinieri, reagendo con violenti calci e pugni per poi essere resi inoffensivi e ammanettati. Il più giovane era risultato altresì ricercato dal mese di agosto 2023, perché evaso dopo un permesso dal carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove era detenuto per scontare una condanna a 10 anni di reclusione. L’auto in uso ai due malviventi era risultata di proprietà di un noleggio del Casertano. Nel corso dell’operazione due militari dell’Arma avevano purtroppo riportato delle significative lesioni, fratture agli arti superiori e alle costole che li avevano costretti al ricovero in ospedale. Parte della refurtiva era stata già restituita ai legittimi proprietari, tutti provenienti da Fermo, vittime di furti in abitazione commessi nel corso della stessa notte dell’intervento.

Fabio Castori