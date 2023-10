Picchiata da una badante. Prof aggredita dall’ucraina che accudiva la madre

Pretendeva un corrispettivo di 400 euro nonostante avesse lavorato un giorno e mezzo e, quando si era vista dare semplicemente il dovuto, aveva aggredito brutalmente una professoressa di Fermo, facendola finire al pronto soccorso. Per questo motivo una badante ucraina di 42 anni domiciliata a Porto Sant’Elpidio è stata condannata a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni personali, rapina e minacce. Il fatto risale alla vigilia di Natale del 2020 e si era consumato nella cittadina della costa fermana dove l’insegnante stava riaccompagnando a casa la donna che per un giorno e mezzo si era presa cura della madre.

La badante a tempo pieno della mamma della vittima era tornata a casa per le vacanze e per cercare una sostituta l’insegnante si era rivolta all’uomo che l’aveva aiutato a trovare una sostituta e lui l’aveva messa in contatto con la 42enne ucraina, con la quale aveva avuto un incontro preliminare. Benché non le avesse fatto una buona impressione, si era trovata con l’impellente necessità di una sostituita e aveva deciso ugualmente di affidarsi a lei per il mese in cui sarebbe mancata l’altra badante.

Ben presto, però, l’insegnate si era resa conto che quella donna non era molto esperta, né tanto meno professionale. Non sapeva cucinare, non sapeva cambiare la madre e si chiudeva sempre nella sua stanza a fumare marijuana.

A quel punto aveva cercato di richiamarla ai propri doveri, ma lei, di tutta risposta, aveva deciso di andarsene, chiedendo alla professoressa di riaccompagnarla subito a casa. Una volta giunte a Porto Sant’Elpidio, mentre erano in macchina, le aveva dato la busta per retribuirla di quel giorno e mezzo di servizi ma lei, vista la somma, aveva iniziato a minacciare l’insegnante, sostenendo che le spettassero 400 euro. A quel punto la professoressa aveva deciso di chiamare l’uomo che l’aveva messa in contatto con l’ucraina per confermare che i soldi della busta fossero giusti, ma la 42enne aveva una reazione rabbiosa e si era scagliata contro di lei, colpendola con una raffica di pugni al capo.

L’insegnante era riuscita a spingere la donna fuori dall’auto, ma l’ucraina, non soddisfatta, si era spostata dalla parte dello sportello del guidatore, aveva rubato alcuni oggetti, preso un mazzo di chiavi della professoressa e l’aveva colpita nuovamente alla testa.

L’insegnate, dolorante e sotto shock, era riuscita a fuggire e si era rifugiata in un bar, dove il titolare aveva allertato i carabinieri, mentre lei era stata poi condotta al pronto soccorso.

Fabio Castori