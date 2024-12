Picchiato a calci e pugni in centro da un gruppo di ragazzini a Porto Sant’Elpidio

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 23 dicembre 2024 – E’ stato picchiato a calci e pugni di una baby gang, un gruppo di ragazzini minorenni a cui lui si era rivolto chiedendo di cambiare atteggiamento. E’ successo ieri sera a Porto Sant’Elpidio (Fermo) dove un esercente 60enne è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per le ferite riportate a seguito dell'aggressione subìta.

La vittima, stando alle prime informazioni, avrebbe manifestato apertamente il suo disappunto per l'atteggiamento assunto dai ragazzi che sembra stessero anche provando a rovesciare un vaso in via Battisti, dunque in pieno centro. I ragazzi, però, per tutta risposta, invece di smetterla, lo hanno prima accerchiato e poi picchiato. A quel punto qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto è arrivata la polizia di Stato che ha subito avviato le indagini per cercare di ricostruire i fatti e per identificare gli autori dell'aggressione.

Nel frattempo la vittima, a causa delle lesioni e ferite riportate, nulla fortunatamente di grave, è stata comunque costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La notizia si è subito diffusa in città anche per lo sfogo della figlia del negoziante che ha denunciato, sdegnata, l'accaduto sui social.