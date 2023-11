Piccioni al campo sportivo, li caccia con un fucile: denunciato

Fermo, 27 novembre 2023 – Serie di arresti e denunce in tutto il Fermano nei giorni scorsi, prosegue l’opera di controllo per frenare gli episodi di illegalità da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo.

A Lido Tre Archi i militari, in seguito alla perquisizione di una persona con precedenti penali e ritenuta sospetta per il suo comportamento molto nervoso, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto ingiustificato di armi bianche.

A Monte Giberto i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 35 anni con precedenti residente a Fermo, per aver aggredito un uomo nei pressi di un bar di Monte Giberto, colpendolo con un pugno al volto che gli avrebbe causato un trauma facciale che ha richiesto cure mediche, per l’aggredito una prognosi di 10 giorni. Il giovane è stato anche raggiunto da un divieto di accesso ai locali di pubblico intrattenimento.

A Torre San Patrizio dando seguito all’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Fermo, un uomo di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari, per aver fornito falese generalità ad un pubblico ufficiale durante una verifica di controllo eseguita a Porto Sant’Elpidio nel giugno del 2020.

A Monte San Pietrangeli i militari del Comando di Montegiorgio, hanno denunciato in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile di aver esploso un colpo d’arma da fuoco con il proprio fucile Beretta (calibro 12), per scacciare piccioni selvatici dagli impianti sportivi di cui era custode.

Sempre a Monte San Pietrangeli i militari, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 48 anni di Torre San Patrizio per aver esibito una patenta di guida contraffatta durante un controllo. A Porto Sant’Elpidio i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo di 69 anni residente in zona per omessa custodia delle armi da fuoco e più precisamente di cinque fucili da caccia e 1.300 munizioni, regolarmente denunciati, lasciati incustoditi nella sua abitazione; le armi sono state sequestrate. Infine, a Monte Urano è stato denunciato in stato di libertà un fermano di 47 anni con precedenti a suo carico per il danneggiamento del cofano e del parabrezza di una Fiat Punto in sosta, provocando danni per circa 600 euro.

a.c.