Piccioni sulla torre restaurata,. Città Vecchia raccoglie fondi

Da quando è stata restaurata grazie all’operazione avviata dall’associazione Città Vecchia che aveva raccolto una cospicua somma di denaro destinandola a questo intervento, la torre campanaria è tornata ad essere visitabile e, ogni volta che viene aperta, sono in tanti a voler salire fino in cima. Peccato che il restauro non abbia fermato i piccioni che continuano a entrare dalle aperture, lasciando guano, piume e carcasse, compromettendo il buon lavoro svolto. Una situazione indecorosa alla quale Città Vecchia ha deciso di mettere fine. Come? Destinando i proventi raccolti nelle prossime iniziative o da chi sostiene l’associazione "per l’acquisto e l’installazione di intelaiature e reti di protezione sulle finestre, così che venga inibito l’accesso a piccioni e volatili con tutto ciò che questo comporta anche in termini di igiene, rendendo impossibile l’apertura della torre, se non a seguito di interventi di pulizia onerosi di cui i membri del direttivo non possono, e non vogliono farsi carico. E’ per questo – spiega Città Vecchia – che la torre non è stata aperta dai nostri volontari in occasione dei recenti festeggiamenti patronali". Non solo di torre campanaria si occupa Città Vecchia in quanto sta lavorando alla messa a punto di materiale informativo sulla torre ma anche su diversi punti del centro storico, consultabile tramite semplici Qr code.