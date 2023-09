Piccola pesca, incontro domenica sul lungomare sud

’Campagna di informazione e promozione della piccola pesca’ è il tema dell’incontro in programma alle 18,45 di domenica nel villaggio Piccola Pesca, sul lungomare sud. Si svolgerà in collaborazione con il ’Cozzaro nero’. Interverranno lo stesso ’Cozzaro nero’, alias Basilio Ciaffardoni (nella foto), vice presidente CO.GE.PA, Consorzio della piccola pesca artigianale di San Benedetto del Tronto; la dottoressa Phd Biologa Barbara Zambuchini, ’Partners in Service srl – Istituto scientifico Masaf (Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste) – Cea, ministero dell’agricoltura ’Ambiente e Mare’ Regione Marche, la prof Giorgia Gioacchini Disva, dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente dell’ Università Politecnica delle Marche. Interverranno operatori piccola pesca Consorzio CO.GE.PA Consorzio della piccola pesca artigianale di San Benedetto del Tronto.