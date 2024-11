Piccoli imprenditori crescono, i bambini diventano commercianti

Gli imprenditori di domani sono sui banchi di scuola, a loro è dedicato il progetto Piccoli Imprenditori Crescono, realizzato da Fg Gallerie in collaborazione con il gruppo Jet’s e con il patrocinio del Comune di Fermo. Un’iniziativa che vedrà la partecipazione di oltre 300 alunni delel scuole Canossiane di Porto San Giorgio, primarie Capoluogo e Santa Maria di Montegranaro, media Marconi di Porto Sant’Elpidio. I bambini hanno partecipato, nelle loro scuole, a un corso basato sul concetto di gioco alla scoperta delle origini e dell’utilizzo della moneta: cos’è il risparmio e perché è importante comprenderlo, come guadagnano gli adulti e la differenza tra esseri dipendenti di un’azienda ed esseri imprenditori. Con piccoli imprenditori academy, i bambini hanno imparato a sviluppare il loro primo progetto imprenditoriale e lavoreranno per produrre dei lavoretti di Natale per adulti e bambini. La galleria del centro commerciale Girasole sarà il luogo in cui i bambini, nei fine settimana del 7 e 8, 14 e 15 dicembre allestiranno il loro mercatino di beneficenza, con bancarelle complete di registratore di cassa didattico messo a disposizione dall’organizzazione. Per acquistare i prodotti in vendita, i clienti del centro commerciale dovranno entrare in possesso dei FantaSoldini, la moneta ufficiale del progetto realizzata con gomme da masticare riciclate. Il progetto si concluderà, a gennaio del prossimo anno, con una premiazione sulla base dei risultati acquisiti, il ricavato delle vendite sarà devoluto al reparto di pediatria e alla clinica pediatrica della Fondazione Salesi.