Piccoli inventori crescono Primo premio a Federico Lelli

I giovani sognano e sanno costruire il futuro. Per i giovani inventori il Rotary club di Fermo ha immaginato il Progetto Rotary Idea Enteprise, giunto alla terza edizione, dedicato proprio alle idee imprenditoriali più innovative. I ragazzi dovevano presentare la loro idea, che sarebbe poi stata sviluppata in appositi corsi di formazione . Nei giorni scorsi la premiazione: sei hanno completato il percorso previsto e su di esse la giuria si è espressa assegnando il primo premio di 4 mila euro a Simba Sistema Interno di Mobili per Bambini Autistici di Federico Lelli, progetto seguito dal tutor Luca Romanelli. Il secondo premio, di duemila euro, è andato a Hydromum, per il controllo della potabilità dell’acqua. La borraccia è dotata di un sensore che permette di controllare i valori dell’acqua ogni volta che viene riempita nei punti di rifornimento indicati dalla mappa, un’idea di Leonardo Mobbili sviluppata con la tutor Anna Censi.

Terzo premio di mille euro a Local Gems, realizzazione di una piattaforma web in grado di far comunicare il consumatore con il produttore nel settore alimentare di Filippo Agostini, con il tutor Franco Iommi. Spiega per il Rotary Paolo Appoggetti: "Il Rotary di Fermo crede sia importante per i giovani, ma anche per il progresso della società, sviluppare spazi di lavoro stimolanti, la collaborazione tra individui provenienti da diverse discipline, un supporto finanziario adeguato alla ricerca. Nell’ottica di sostenere lo sviluppo di giovani e territorio, lanciamo ogni anno questo bando, con l’obiettivo di promuovere lo spirito innovativo e imprenditoriale nei giovani e, quindi, la creazione di start up utili a stimolare lo sviluppo economico del territorio, l’occupazione giovanile favorendo l’incontro tra il mondo delle imprese e quello dei giovani meritevoli".