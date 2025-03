Piccolo Leopardi nella serie tv: premiato l’attore Ettore Cardinali

Tanti gli eventi dedicati da Torre San Patrizio proprio al proprio patrone e tanti legati anche ai bambini. All’interno di questi momenti uno dei più attesi e anche toccanti è stato quello della consegna dell’onorificenza del San Patrizio d’Oro al giovane e brillante Ettore Cardinali per aver interpretato con grande talento e senso di responsabilità il ruolo di Giacomo Leopardi da ragazzino nella fiction di Sergio Rubini. Una fiction che ha avuto un successo incredibile di pubblico e che ha lanciato alla ribalta nazionale proprio Ettore per la sua capacità interpretativa e la sua capacità di bucare lo schermo. Presente tutta l’amministrazione comunale con il primo cittadino Luca Leoni che ha voluto consegnare proprio al prestigioso concittadino presente. Insieme a lui anche il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi ma anche anche da Roma l’attore Fausto Verginelli e la produttrice di redazione Michela Trotta. Ettore Cardinali ha vissuto un’escalation incredibile partecipando anche al Festival del Cinema di Venezia lo scorso settembre insieme al regista Sergio Rubini a fare scatti insieme con gli altri protagonisti Alessio Boni, Alessandro Preziosi, Giusy Buscemi e tanti altri. Galeotto per Ettore fu il musical "Il fantasmino di Villa Zara" dove è stato notato proprio da Fausto Verginelli e Michela Trotta che ormai un paio di anni fa che gli consigliarono il casting per Leopardi ad Ancona e da lì cominciò l’avventura. Nella seconda parte del 2023 le riprese di Leopardi tra Mantova, Offida e anche in Puglia ma senza dimenticare lo studio che lo ha sempre accompagnato come ha sottolineato in recenti iunterviste papà Gianluca che lo segue sempre con la massima attenzione. Ora il San Patrizio D’oro e magari anche il sogno di continuare con la recitazione che sembra scorrere proprio nelle vene di Ettore.

Roberto Cruciani